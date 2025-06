Österreichs 3×3-Basketball-Frauen haben ihre ersten beiden Spiele bei der Weltmeisterschaft in Ulaanbaatar (Mongolei) am Montag verloren.

Nach dem 15:20 zum Auftakt gegen Kanada mussten sich Sina Höllerl, Anja Fuchs-Robetin, Sigrid Koizar und Rebekka Kalaydjiev im zweiten Match gegen Frankreich allerdings nur hauchdünn 15:16 geschlagen geben. Der vermeintliche Siegwurf durch Höllerl wurde nach Videostudium nicht anerkannt, weil der Ball die Hand um einen Moment zu spät verlassen hatte.

Am Mittwoch haben die Österreicherinnen gegen Ungarn (08:55 Uhr/MESZ) und gegen Lettland (11:35) aber noch die Chance auf eine Top-3-Platzierung in Gruppe C und damit auf den Aufstieg in die K.o.-Phase.

