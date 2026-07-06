Österreichs Basketballer beenden WM-Quali mit hoher Niederlage

Österreichs Basketball-Männer haben sich mit einer deutlichen 66:112-(42:54)-Niederlage in Lettland aus der WM-Qualifikation verabschiedet.

Die von Ausfällen geplagte rot-weiß-rote Truppe ging nach einer passablen ersten Hälfte in Riga gegen den EM-Zwölften 2025 noch richtig unter und kassierte wie schon beim 77:123 gegen Polen am vergangenen Freitag die höchste Niederlage in einem Bewerbsspiel seit dem 52:102 gegen die Türkei in der EM-Qualifikation im Mai 1991.

Von einem für ein Weiterkommen in die zweite und finale Qualiphase nötigen Sieg mit 19 Punkten Differenz war die Auswahl von Aramis Naglic jedenfalls weit entfernt. Bester Werfer war in seinem zweiten Länderspiel der 22-Jährige Nordin Kapic mit 19 Punkten.