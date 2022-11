Österreichs Skisprungikone Andreas Goldberger zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der achten Ausgabe „RIESENrad- Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky den ehemaligen Skisprungstar Andreas Goldberger. Der Oberösterreicher absolvierte schon im Alter von sieben Jahren seine ersten Probesprünge. Über das Skigymnasium Stams kam er in den Weltcup, wo er mit 18 Jahren am Innsbrucker Bergisel debütierte. Auf der selben Schanze feierte der Ex-Adler auch seinen ersten Weltcup-Podestplatz. Heute ist „Goldi“ als TV-Experte immer noch eng mit dem Skisprung-Zirkus verbunden. Als dreifacher Gesamtweltcup-Sieger, zweifacher Vierschanzentournee-Sieger, Skiflug- und Skisprung-Weltmeister zählt Goldberger zu den erfolgreichsten österreichischen Skispringern aller Zeiten.

Im Sporttalk verrät der 49-jährige, wie ihn sein Bruder zum Skispringen brachte und welchen Berufswunsch er als Kind hatte. Goldberger spricht über seine persönlichen Lehren aus dem für ihn schwierigen Jahr 1997, sowie über seine Familie und was er seinen beiden Söhnen mitgeben will.



Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Andreas Goldberger wird am Sonntag, 6. November, ab 20:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.



„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

