Österreichs U18-Auswahl gewinnt Testspiel gegen Tschechien

Österreichs U18-Nationalteam kann sich im Testspiel in der Fußballakademie Burgenland gegen die tschechischen Altersgenossen mit 2:0 durchsetzen.

Die Treffer für die Scherb-Elf erzielen Jacob Peter Hödl und Thierry Fidjeu-Tazemeta. Damit bleiben die ÖFB-Talente des Jahrgangs 2007 auch im dritten Spiel als U18-Team ungeschlagen.

Am Sonntag stehen sich beide Teams erneut gegenüber. Gespielt wird dann im Jokris Langos Stadion in Herzogenburg.

Philipp Maybach (16) 🇦🇹, who has already played several Bundesliga games with starting appearances for FK Austria Wien at just 16, just did that move against the U18 team of the Czech Republic 😳🪄 pic.twitter.com/kwykew6aFq

— Austrian Football Scout (@ATscoutFootball) November 14, 2024