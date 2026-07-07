Österreichs U19-Frauen verpassen EM-Finale

Nach langem Kampf haben die österreichischen U19-Fußballerinnen den Einzug ins EM-Finale verpasst.

Die ÖFB-Auswahl hielt am Dienstag in Sarajevo gegen ein dominant auftretendes Deutschland im Halbfinale lange die Null, musste sich aber mit 0:1 nach Verlängerung geschlagen geben. Den entscheidenden Treffer in Bosnien und Herzegowina erzielte Tessa Zimmermann (109.). Deutschland trifft im Finale am Freitag auf Spanien, das sich zuvor mit 3:0 gegen Schweden durchgesetzt hatte.

Vor den Augen von Frauen-Teamchef Lars Söndergaard retteten sich die U19-Frauen gegen den sechsfachen Europameister nach einer beherzten Defensivleistung im Grbavica-Stadion von Sarajevo in die Verlängerung. In dieser köpfelte „Joker“ Zimmermann den Favoriten ins Endspiel.