Österreichs WM-Gegner Algerien feiert Kantersieg

Österreichs WM-Gegner Algerien hat am Freitagabend ein Testspiel gegen Guatemala souverän für sich entschieden.

Die Nordafrikaner mit Teamchef Vladimir Petković gewannen in Genua (Italien) mit 7:0 (3:0) gegen den zentralamerikanischen Außenseiter. Für Algerien trafen Amine Gouiri (19., 60.), Topstar Riyad Mahrez (31. Elfmeter), Achref Abada (45.) Houssem Aouar (47.), Fares Ghedjemis (76.) und Nadhir Benbouali (82.).

Am Dienstag wartet im zweiten Test in diesem Jahr mit Uruguay ein größerer Prüfstein auf die Algerier.

Das ÖFB-Team trifft am 28. Juni (04:00 Uhr MEZ) im dritten WM-Gruppenspiel in Kansas City auf Algerien.

Jordanien nur Remis

Auch Österreichs WM-Auftaktgegner Jordanien absolvierte am Freitag ein Testspiel. Gegen Costa Rica holten die Jordanier ein 2:2 (0:0), gaben allerdings eine Zwei-Tore-Führung spät aus der Hand. Damit gab es wie im jüngsten Pflichtspiel, dem in der Verlängerung gegen Marokko verlorenen Finale des FIFA Arab Cup am 18. Dezember, kein Erfolgserlebnis. Auf Jordanien treffen die ÖFB-Herren am 17. Juni (06:00 MEZ) in Santa Clara.

Der dritte WM-Gegner Österreichs ist Argentinien. Das Star-Ensemble um Lionel Messi bestreitet in der Nacht auf Samstag ein Testspiel gegen Mauretanien (00:15 Uhr MEZ).

(APA/Red.)

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