ÖSV-Duo beginnt: Die Super-G-Startliste in Val di Fassa

Mit dem Super-G geht das Speed-Rennwochenende im italienischen Val di Fassa zu Ende: Nach dem haarscharf verpassten Abfahrtssieg von Cornelia Hütter will das ÖSV-Team auch in der zweiten schnellen Disziplin aufzeigen.

Gleich zu Beginn treten mit der zuletzt gestürzten Nina Ortlieb (Startnummer 1) und Mirjam Puchner (2) zwei Österreicherinnen an, danach folgt die Abfahrtsdritte Corinne Suter (3). Die Topgruppe beginnt mit der mehrfachen Saisonsiegerin Alice Robinson (6).

ÖSV-Hoffnung Cornelia Hütter folgt mit Startnummer 9 vor Ester Ledecka (10). Große Spannung versprechen die Läuferinnen ab Startnummer 13: Doppel-Siegerin Laura Pirovano, die Disziplinen-Führende Sofia Goggia (14) sowie Gesamtweltcup-Aspirantin Emma Aicher (15). Gleich nach den Top 15 sind Abfahrtsspezialistin Kira Weidle-Winkelmann (16) sowie Ariane Rädler (17) an der Reihe.

Shiffrin vor Speed-Comeback im Super-G

Vor dem geplanten Speed-Comeback von Mikaela Shiffrin (31) rechnen sich auch Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson (21) und Nadine Fest (28) Chancen auf eine gute Platzierung aus. Abgerundet wird das rot-weiß-rote Aufgebot durch ein Quartett: Lisa Grill (38), Lena Wechner (40), Vanessa Nussbaumer (45) sowie Anna Schilcher (46).

Beitragsbild: GEPA.