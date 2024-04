ÖSV gibt neue Riesentorlauf-Chefs bekannt

Der Österreichische Skiverband hat die Positionen der Verantwortlichen der beiden Riesentorlauf-Weltcupgruppen im Alpinskilager neu besetzt. Nach dem Abgang von Michael Pircher zum brasilianischen Team von Lucas Braathen übernimmt bei den Männern Wolfgang Auderer die WC4 (zuletzt Swiss Ski).

Bei den Frauen ist ab sofort Christian Perner (zuletzt Europacup-Männer/ÖSV) als WC3-Trainer verantwortlich. Er folgt auf Karlheinz Pichler, der nach Deutschland wechselte.

Wie der ÖSV am Dienstag weiters bekanntgab, tritt Harald Kirchmair die Nachfolge von Jürgen Kriechbaum als Nachwuchschef an, er war zuletzt Geschäftsführer und sportlicher Leiter der Ski-Mittelschule Neustift. „Harald verfügt über umfangreiche Erfahrung im Nachwuchsbereich, ist ein sehr umsichtiger Trainer und besitzt viel Know-how im organisatorischen Bereich!“, wird Herbert Mandl, Sportlicher Leiter Ski alpin, in der Aussendung zitiert.

Weiters gab der ÖSV bekannt, dass in der Saison 2024/25 bei Frauen und Männern jeweils vier Weltcup- und zwei Europacup-Gruppen bestehen bleiben.

(APA) / Bild