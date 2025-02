ÖSV-Herren auf Medaillenjagd: Die Startliste für die WM-Teamkombi

Nach der erfolgreichen Team-Kombination der Frauen bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm am Dienstag wollen die Männer am Mittwoch (10.00/Abfahrt, 13.15/Slalom) nachziehen und ebenso eine Medaille holen.

Was Österreichs Paarungen für die Team-Kombi betrifft, gibt es mit Vincent Kriechmayr und Manuel Feller ein absolutes Traum-Duo. Das „Österreich 1“-Team wird mit Startnummer 14 ins Rennen gehen.

Weiters wurden für Österreich Stefan Babinsky mit Marco Schwarz (Startnummer 16), Daniel Hemetsberger mit Fabio Gstrein (Startnummer 17) und Stefan Eichberger mit Dominik Raschner (Startnummer 28) nominiert.

Bei dem neuen Format im Elitebereich treten jeweils nationale Zweierteams an, die Zeiten von Abfahrer und Slalomfahrer werden addiert. So sieht die Startliste aus.

(Red.)

Bild: GEPA