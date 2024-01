ÖSV hofft auf Wiedergutmachung: Die Startliste des Kronplatz-Riesentorlaufs

Nach der Garmisch-Absage findet das einzige Damen-Rennen der Weltcupwoche am Dienstag am Kronplatz statt: Beim Riesentorlauf peilen die ÖSV-Starterinnen einen Achtungserfolg nach der Pleite in Jasna an, während mit den verletzten Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova ein Technik-Topduo ausfällt.

Eröffnet wird der erste Durchgang von Ragnhild Mowinckel, der Siegerin der zweiten Cortina-Abfahrt. Die Riesentorlauf-Weltcupführende Lara Gut-Behrami folgt mit Startnummer fünf. Erste Ski-Austria-Läuferin ist Katharina Liensberger (10), kurz danach folgen Franziska Gritsch (13), Julia Scheib (16) sowie Stephanie Brunner (17).

Innerhalb der Top 30 greifen noch Ricarda Haaser (22) und Elisabeth Kappaurer (23) an, mit höheren Nummern hoffen Elisa Mörzinger (45), Katharina Truppe (48) sowie Katharina Huber (49) auf die nötigen Punkte. Insgesamt sind 55 Läuferinnen am Start.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.