ÖSV-Kombinierer feiern Fünffachsieg bei Olympia-Test in Predazzo

Beim Sommer-Grand-Prix-Bewerb der Nordischen Kombination in Predazzo haben die ÖSV-Männer einen Fünffachsieg gefeiert.

Stefan Rettenegger führte das heimische Quintett am Sonntag beim Test vor den Olympischen Winterspielen im Februar 2026 in Italien vor Franz-Josef Rehrl, Paul Walcher, Johannes Lamparter und Thomas Rettenegger an. „Das hat richtig viel Spaß gemacht. Es fühlt sich unglaublich cool an“, sagte Stefan Rettenegger nach dem letzten Bewerb des Sommer-Grand-Prix.

„Jetzt werden wir noch konzentriert trainieren und dann schauen wir, dass wir auch im Winter einen Fünffachsieg hinbringen“, ergänzte Rettenegger, der sich mit zwei Erfolgen bei zwei Teilnahmen auch den Gesamtsieg im Sommer-Grand-Prix sicherte. Cheftrainer Christoph Bieler war sehr zufrieden, ordnete aber ein: „Man muss es richtig einschätzen. Es ist Sommer und wir sind auf Rollski. Aber wir sind auf dem richtigen Weg.“ Rehrl stellte auf der neuen Olympia-Schanze mit einem Satz auf 139,5 m den Schanzenrekord auf.

