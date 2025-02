ÖSV komplettiert Aufgebot für die Ski-WM in Trondheim

Der ÖSV hat am Montag mit fünf Skispringerinnen seine letzte Nominierung für die Nordische Ski-WM in Trondheim vollzogen. Das weibliche Aufgebot auf den Schanzen bilden Eva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger, Lisa Eder, Julia Mühlbacher und die erst 17-jährige Wienerin Meghann Wadsak. Damit treten insgesamt 30 österreichische Athletinnen und Athleten die Reise nach Norwegen an. Skispringer Manuel Fettner bleibt auf Abruf in der Heimat.

Die ersten WM-Bewerbe gehen am Donnerstag in Szene, die 25. und letzte Entscheidung findet am 9. März statt.

Das Aufgebot des Österreichischen Ski-Verbandes (ÖSV) für die Nordische WM in Trondheim (26.2.-9.3.):

Skispringen – Männer (5): Daniel Tschofenig, Stefan Kraft, Jan Hörl, Michael Hayböck. Maximilian Ortner. Auf Abruf: Manuel Fettner

Frauen (5): Eva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger, Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Meghann Wadsak

Kombination – Männer (6): Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger, Thomas Rettenegger, Martin Fritz, Franz-Josef Rehrl, Fabio Obermeyr

Frauen (5): Lisa Hirner, Annalena Slamik, Claudia Purker, Katharina Gruber, Anna-Sophia Gredler

Langlauf – Männer (6): Mika Vermeulen, Benjamin Moser, Michael Föttinger, Lukas Mrkonjic, Tobias Ganner, Alexander Brandner

Frauen (3): Teresa Stadlober, Katharina Brudermann, Magdalena Scherz

(APA) / Bild: GEPA