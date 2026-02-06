ÖSV-Läufer eröffnet! Die Startliste der Olympia-Abfahrt der Herren

Die erste Goldjagd bei den Olympischen Winterspielen 2026 steht bevor! In der Abfahrt der Herren (11:30 Uhr) wird um die ersten Medaillen in Italien gekämpft. Vier ÖSV-Läufer hoffen dabei auf den großen Coup – einer davon eröffnet sogleich das Rennen.

Mit Daniel Hemetsberger geht ein österreichischer Speed-Spezialist als Erster ins Rennen – nach seinem schmerzhaften Abflug im zweiten Training überzeugte er als Zweiter im dritten Vorbereitungslauf. Auf ihn folgt der Kanadier James Crawford, Schnellster in jenem Training.

Die Topgruppe ab Startnummer 6 wird von einem Schweizer Favoritentrio eingeleitet: Alexis Monney (Startnummer 6), Marco Odermatt (7) und Franjo von Allmen (8). Gleich danach geht Österreichs wohl größte Medaillenhoffnung Vincent Kriechmayr (9) ins Rennen.

Kitzbühel-Sieger als Mitfavorit auf Gold in Olympia-Abfahrt

Aufgepasst werden muss auch danach auf Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni (11) sowie Routinier Dominik Paris (12). Unmittelbar danach treten die weiteren Trainingsschnellsten Ryan Cochran-Siegle (13) und Mattia Casse (14) an.

Kriechmayr freut sich auf seine Olympia-Premiere in Europa

Nach den Top 20 absolvieren zwei weitere Österreicher die in Bormio ausgetragene Abfahrt: Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser (21) sowie Super-G-Spezialist Stefan Babinsky (25). Insgesamt 36 Läufer nehmen die Olympia-Abfahrt in Angriff.

