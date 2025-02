ÖSV gibt Riesentorlauf-Teams bekannt

Österreichs Teams für die Riesentorläufe bei der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm sind wie erwartet zusammengestellt worden.

Bei den Frauen treten am Donnerstag Julia Scheib, Stephanie Brunner, Katharina Liensberger und Katharina Truppe an, bei den Männern am Freitag Stefan Brennsteiner, Patrick Feuerstein, Raphael Haaser und Marco Schwarz.

Für den Frauen-Riesentorlauf wäre eigentlich Ricarda Haaser vorgesehen gewesen, nach ihrem verletzungsbedingten Ausfall wurde Truppe aufgestellt.

(APA) / Bild: GEPA