ÖSV nominiert Team für Weltcup-Auftakt in Sölden

Österreichs Team für den alpinen Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden steht!

Nach dem am Donnerstag vor Ort absolvierten Training nominierten die Cheftrainer Roland Assinger und Marko Pfeifer Nina Astner, Stephanie Brunner, Viktoria Bürgler, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Liensberger, Victoria Olivier, Julia Scheib und Maja Waroschitz bzw. Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Lukas und Patrick Feurstein, Raphael Haaser, Vincent Kriechmayr, Joshua Sturm und Marco Schwarz.

Positive Schneekontrolle

Zudem wurde auf dem Rettenbachgletscher die durch den Internationalen Ski- und Snowboardverband (FIS) vorgenommene Schneekontrolle locker genommen. „Die Piste ist bereits eine Woche vor dem Auftakt in ausgezeichnetem Zustand“, meinte FIS-Renndirektor Markus Mayr. „Die Verantwortlichen haben sehr gute Arbeit geleistet, es fehlt nur noch der letzte Feinschliff.“ Maximilian Obergruber, Projektleiter Ski Austria Events, bezeichnete die Bedingungen als perfekt. „Das zeigt sich daran, dass bereits fast alle Teams auf dem Rennhang trainieren konnten.“

Die ersten Riesentorläufe des Olympia-Winters sind für Samstag (Frauen) und Sonntag (Männer) nächster Woche (jeweils 10.00/13.00 Uhr) angesetzt. Im flacheren Schlussstück wurden drei Wellen eingebaut, um laut Mayr die Attraktivität zu erhöhen: „Es sollen keine Fallen sein. Aber es ist schon eine deutliche Aufwertung für das Schlussstück.“ Mayr bezeichnete die Sicherheitsaufbauten für das Training als hervorragend.

(APA) / Bild: GEPA