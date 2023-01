Ariane Rädler muss vier bis fünf Wochen auf ihre Teilnahme an alpinen Ski-Weltcup-Rennen verzichten.

Die Vorarlbergerin erlitt am Mittwoch im Super-G-Training in Südtirol bei einem Sturz einen Innenbandriss im linken Daumen, der noch am selben Tag in Hochrum operativ behandelt wurde, und einen Haarriss im linken Wadenbein.

Ein 15. Platz in der ersten Saisonabfahrt in Lake Louise ist Rädlers bisher bestes Saisonergebnis.

(APA)

Artikelbild: GEPA