ÖSV-Teams im Langlauf-Sprint 13. – Kläbo mit 13. Gold

Die österreichischen Langlauf-Duos haben am Mittwoch bei der Nordischen WM in Trondheim im Langlauf-Teamsprint jeweils Platz 13 belegt.

Benjamin Moser/Lukas Mrkonjic verloren nach einem Stockbruch früh den Anschluss und hatten nach 8,3 km 1:07,46 Minuten Rückstand. Katharina Brudermann/Magdalena Scherz schafften als erste ÖSV-Frauen die Qualifikation für ein WM-Finale und kamen ebenfalls als 13. (+2:05,5 Min.) ins Ziel. Johannes Hösflot Kläbo gewann sein 13. WM-Gold.

Der Norweger setzte sich im Männer-Rennen mit Erik Valnes souverän durch. Kläbo gewann damit nach Sprint, Skiathlon und 10 km klassisch seine vierte Goldmedaille in Trondheim. Der 28-Jährige kann mit einem Erfolg mit der Staffel am Donnerstag als erster Langläufer fünf Goldmedaillen bei einer WM holen. Silber ging an die Finnen Ristomatti Hakola/Lauri Vuorinen (+4,10 Sek.) hauchdünn vor den Schweden Oskar Svensson/Edvin Anger (+4,11).

Im Frauen-Rennen siegten die Schwedinnen Jonna Sundling/Maja Dahlqvist vor den US-Amerikanerinnen Jessie Diggins/Julia Kern (+2,9 Sek.) und den Schweizerinnen Anja Weber/Nadine Fähndrich (+9,1).

(APA) / Artikelbild: GEPA