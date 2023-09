ÖTV-Davis-Cup-Team auswärts gegen Irland

Österreichs Davis-Cup-Team, das am vergangenen Wochenende in Schwechat eine 1:3-Niederlage gegen Portugal erlitten hat, kennt bereits seinen nächsten Gegner.

Im Kampf um den Erhalt in der Weltgruppe I trifft die Mannschaft von Kapitän Jürgen Melzer Anfang Februar auswärts auf Irland. Das ÖTV-Team ist in jedem Fall haushoher Favorit, figuriert doch der beste Mann der Iren, Osgar O’Hoisin, aktuell auf Platz 867. Nur zwei weitere Spieler scheinen überhaupt im Einzelranking auf.

Melzer: „Es hätte schlimmer kommen können“

„Es hätte schlimmer kommen können. Wir hätten auch auswärts gegen Griechenland mit Stefanos Tsitsipas antreten können, auswärts gegen Polen, vielleicht mit einem Hubert Hurkacz, oder daheim gegen Bulgarien, wo vielleicht Grigor Dimitrov gespielt hätte“, nannte ÖTV-Kapitän und -Sportdirektor Jürgen Melzer mögliche, weit schwierigere Lose. „Da können wir also mit Irland als Los schon zufrieden sein. Es ist natürlich schade, dass das Spiel diesmal auswärts sein wird, aber es ist für uns definitiv eine gute Chance, um uns die Möglichkeit zu erspielen, im September 2024 wieder um den Aufstieg in die Qualifikationsrunde zu den Davis Cup Finals 2025 kämpfen zu können.“

ÖTV-Präsident Martin Ohneberg war mit dem Gegner ebenfalls zufrieden: „Wir freuen uns über dieses Los und auf die Begegnung mit Irland. Auf dem Papier sind wir, je nach Besetzung, natürlich zu favorisieren. Allerdings muss auch so ein Match auswärts erst einmal gewonnen werden.“ Gespielt wird am 2./3.2 oder 3./4.2.2024, der Schauplatz in Irland wird erst in einiger Zeit fixiert werden.

Österreich hat bisher drei Mal gegen Irland gespielt, alle drei Begegnungen waren allerdings in „Urzeiten“ des weißen Sports, noch vor der Profi-Ära: 1925 (4:1), 1954 (3:2) und 1962 (4:1) gab es jeweils Siege für Rot-weiß-rot.

(APA)

Beitragsbild: GEPA