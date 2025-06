ÖTV-Duo und French-Open-Viertelfinalist in Kitzbühel am Start

Die heimischen Hoffnungsträger Sebastian Ofner und Filip Misolic sowie der bei den French Open ins Viertelfinale vorgestoßene Kasache Alexander Bublik werden beim ATP-250-Turnier in Kitzbühel aufschlagen.

Dies bestätigte der Veranstalter des Events (19. bis 26. Juli) am Mittwoch. Misolic stand in der Gamsstadt 2022 überraschend im Finale und überzeugte in Paris mit dem Einzug in die dritte Runde. Der 27-jährige Bublik war in Kitzbühel zuletzt 2020 dabei.

(APA)/Bild: GEPA