ÖTV-Frauen bestreiten Billie-Jean-King-Playoff in den USA

Österreichs Tennis-Frauen treten im Playoff-Duell des Billie Jean King Cups gegen die Ukraine in den USA an.

Wie der ÖTV am Montag bekannt gab, entschieden sich die Ukrainer dafür, ihr Heimspiel in McKinney nahe Dallas auszutragen. Die Begegnung muss aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine an einem neutralen Ort stattfinden. Als Spieltermine wurde der 16. und 17. November festgelegt. Der Sieger wird im Frühjahr 2025 um den Einzug ins BJK-Finalturnier spielen.

Österreichs Kapitänin Marion Maruska zeigte sich mit der weiten Anreise nicht erfreut. „Aber die Entscheidung müssen wir akzeptieren und das Beste aus der Situation machen.“ Einen Tausch des Heimrechts hatte die Ukraine nach Verbandsangaben abgelehnt. Österreich ist gegen die Osteuropäerinnen klarer Außenseiter. Die Ukraine hat gleich vier Spielerinnen, die in den Top 50 der Welt stehen. Julia Grabher ist nach ihrer Verletzung indes im Ranking weit abgerutscht (335.), beste ÖTV-Spielerin ist aktuell Sinja Kraus auf Position 270.

(APA) / Bild: Imago