ÖTV-Frauen im Billie Jean King Cup gegen Lettland

Österreichs Tennis-Frauen treffen im Play-off des Billie Jean King Cups am 11./12. November zu Hause auf Lettland.

Das ergab die Auslosung am Donnerstag in London. Der Sieger steigt in die Qualifikation im Frühjahr 2023 auf, in der die Plätze für das Finale im November 2023 in Glasgow ausgespielt werden. Im Falle einer Niederlage spielt die Mannschaft von Teamchefin Marion Maruska wieder in der Europa/Afrika-Gruppe I.

Gespielt werden am Freitag zwei Einzel und am Samstag zwei Einzel und ein Doppel. Das ÖTV-Team hatte in der Europa/Afrika-Gruppe I im April in der Türkei Rang fünf belegt und war überraschend auf den Platz von Großbritannien, als Final-Gastgeber fix gesetzt, nachgerückt.

(APA)/Bild: GEPA