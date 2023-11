ÖTV-Talent Kostic legt vollen Fokus auf ITF-Turniere

Die Wienerin Tamara Kostic steht am Ende eines Tennis-Übergangsjahres. Bis Juli war die 17-Jährige viel auf Jugend-Ebene unterwegs und bestritt auch die Juniorinnen-Grand-Slams von Paris und Wimbledon, danach konzentrierte sie sich voll auf ihren Einstieg in die Frauen-Tour. Das hat sie im WTA-Ranking immerhin auf Platz 787 und in das österreichische Billie-Jean-King-Cup-Team gebracht. 2024 soll Kostic‘ Fokus zur Gänze auf die ITF-Turniere „der Großen“ gerichtet sein.

Bereits im Mai in Finnland hat sie bei einem 25.000-Dollar-Turnier ihren ersten Frauen-Titel geholt, nun soll es weiter bergauf gehen. „Das Ziel ist, so schnell wie möglich die Grand-Slam-Quali zu erreichen“, sagte Kostic am Rande des Schwechater Länderkampfes gegen Mexiko. Schon 2025 soll es soweit sein, dass sie um einen Platz im Major-Hauptfeld spielt. Im Jänner dieses Jahres wird sie ihren 19. Geburtstag feiern. Offen ist noch, ob sie im Jänner 2024 ihren Juniorinnen-Abschied gibt.

Mit ihrem – aufgrund der verstärkten Konzentration auf die Frauen-Tour nun schlechteren – Juniorinnen-Ranking von 93 würde sie zwar in das Melbourne-Hauptfeld kommen, klar ist da aber auch die Kostenfrage im Vergleich zu einer in Europa gespielten Turnierserie. „Es wäre, mit Australien die Jugend abzuschließen und sich dann voll auf die Damen zu konzentrieren. Wenn nicht Australien am Plan steht, dann ist da schon voll die Konzentration auf die Damen-Tour.“

Kostic: „Alles ein bisschen ernster“ bei ITF-Turnieren

Auf dieser habe sie sich gut zurechtgefunden, wie Kostic meint. „Ich habe sehr früh Punkte geholt, den ersten ITF-Titel geholt und ich finde, dass ich mich da schnell reingecruist habe.“ Freilich sei es sehr wohl ein Unterschied zum Juniorinnen-Level. „Bei der Jugend ist noch alles ein bisschen lustiger, alle versuchen ein bisschen Spaß zu haben. Bei den Erwachsenen merkt man schon, dass das alles ein bisschen ernster ist. Ich hatte aber keine Probleme, mich da schnell hineinzufinden.“

Kostic „pusht es“, dass es der Vorarlberger Joel Schwärzler in der Junioren-Weltrangliste bis auf Rang drei geschafft hat, will sich mit ihrem Altersgenossen aber nicht vergleichen, um sich nicht zu viel Druck zu machen. Die Nominierung in das ÖTV-Team für Schwechat sei „eine Ehre und eine sehr tolle Erfahrung. Ich werde alles geben, das Team zu unterstützen, auch wenn ich nicht spiele. Und ich hoffe, dass ich in ein paar Jahren da irgendjemanden (im Team, Anm.) ablösen werde.“

(APA).

Beitragsbild: GEPA.