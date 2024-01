ÖTV-Team im Davis Cup in Irland ohne erkrankten Misolic

Österreichs Tennis-Davis-Cup-Team muss im Play-off-Duell der Weltgruppe 1 mit Irland ohne Filip Misolic auskommen.

Der Steirer konnte die Reise aufgrund einer fiebrigen Erkrankung nicht antreten. ÖTV-Teamkapitän Jürgen Melzer verzichtete allerdings auf eine Nachnominierung, da Misolic nur als Ersatzspieler vorgesehen war, sollten Sebastian Ofner oder Dominic Thiem in Limerick ausfallen. Die beiden ÖTV-Topspieler sind am Mittwoch am Austragungsort angekommen.

Nach der Auslosung am Freitag (12.30 Uhr) sind die Partien in der UL Sports Arena am Samstag (ab 13.00 Uhr) und Sonntag (ab 12.00 Uhr) angesetzt. „Wir gehen natürlich als Favoriten in die Begegnung. Wenn man sich die Rankings ansieht, dann gibt es dazu keine Zweifel“, stellte Melzer bei der Pre-Draw-Pressekonferenz klar. Doppel-Spezialist Lucas Miedler berichtete nach ersten Einheiten in der Halle folgendes: „Es ist ein solider Indoor-Hardcourt, ein bisschen rauher und langsamer, die Bälle springen darauf gut.“

(APA) / Bild: GEPA