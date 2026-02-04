ÖTV-Team kämpft in Tokio um Davis-Cup-Heimspiel

Nur 79 Tage nach dem 0:2 im Viertelfinale des Final-8-Turniers in Bologna gegen den späteren Sieger Italien geht es für Österreichs Tennis-Davis-Cup-Team schon wieder weiter. Die Truppe von ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer trifft am Freitag (06.00 Uhr MEZ) und Samstag (05.00) in Tokio auf Japan. Die von Sebastian Ofner angeführte Truppe spielt erstmals gegen Japan. Die Chancen beziffert Melzer mit 50:50. Seine Einzelnominierung erfährt die Öffentlichkeit erst bei der Auslosung.

Nach der frühen Anreise haben sich Ofner, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer sowie das fix gesetzte Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler gut auf die Bedingungen im Ariake Coliseum eingestellt. Nach einem Samurai-Teambuilding-Kurs am Sonntag galt die gesamte Konzentration dem Training in einer vorerst ungewöhnlich kalten Halle. „Der Hardcourt ist eine Spur langsamer als erwartet. Das liegt vielleicht auch daran, weil es in der Halle relativ kalt ist“, berichtete Melzer am Mittwoch. An einem Vormittag waren es gar nur elf Grad, nach Nachfrage beim internationalen Tennisverband wurde dann die Heizung aktiviert und man konnte bei 18 Grad trainieren. „Sonst sind die Bedingungen vollkommen in Ordnung, es ist ein fairer Belag.“

Noch Fragezeichen bei Japans Team

Die Spieler sind fit, die Stimmung im Team ist wie immer gut. Bis zur Auslosung in der Nacht auf Donnerstag (02.00 Uhr MEZ) wollte sich Melzer bedeckt halten, wer im Einzel eingesetzt wird. Bei den Japanern hat er bisher deren Nummer zwei, Yoshihito Nishioka, überhaupt nicht im Training gesehen. Melzer rechnet mit Shintaro Mochizuki als Nummer eins. Die Entscheidung für den zweiten Einzelspieler fällt seiner Meinung nach zwischen Yosuke Watanuki und vielleicht doch Kei Nishikori, mit dem Melzer aufgrund der jüngsten Leistungen der 36-jährigen Ex-Nummer 4 der Welt eigentlich nicht gerechnet hatte.

Rund 4.000 Fans werden in der Halle erwartet. Sowohl Belag als auch Bälle, die vom Gastgeber festgelegt werden, liegen dem ÖTV-Team. „Unsere Burschen finden sich hier gut zurecht. Unser Ziel ist und bleibt es weiterhin, dass wir uns für die nächste Runde qualifizieren.“ Am Freitag gibt es die ersten zwei Einzel, am Samstag wird mit dem Doppel begonnen. Je nach Stand folgen noch ein oder zwei Singles.

Bei Sieg gegen Bulgarien oder Belgien

Wie es nach Tokio weitergeht, steht zumindest teilweise schon fest. Feiert Österreich einen Auswärtssieg, dann geht es am 18./19. oder 19./20. September in jedem Fall zu Hause gegen Bulgarien oder Belgien. Der Sieger daraus ist beim Final 8 im November in Bologna dabei. Verliert die ÖTV-Equipe, dann geht es in Weltgruppe I zu den gleichen möglichen Terminen weiter, die Auslosung dafür erfolgt am 12. Februar.

(APA) / Bild: GEPA