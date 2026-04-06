Offene Personalfragen: Quo vadis Hartberg?

Es ist ein Ostermontag voller Fragezeichen beim TSV Hartberg. Einen Tag nach der 1:2-Pleite gegen Red Bull Salzburg bleiben viele Personalfragen ungeklärt.

Wie geht es mit Trainer Manfred Schmid weiter? Bleibt Kapitän Jürgen Heil an Bord? TSV-Obmann Erich Korherr sorgte mit seinen Aussagen im Sky-Interview vor dem Match durchaus für Gesprächsstoff.

Hartberg-Obmann Korherr will seinen Trainer wohl nicht um jeden Preis halten

„Wir haben diese Woche ein Gespräch geführt, da haben wir die letzten fast zwei Jahre analysiert. Das war wirklich eine tolle Leistung von Manfred Schmid und vom Trainerteam. Es gibt aber noch Themen“, meinte Korherr, der seinen Coach wohl nicht um jeden Preis halten würde. „Wir müssen schauen, wie der Verein die Ausrichtung in den nächsten Jahren haben will“, ergänzte der 58-Jährige. Schmids Vertrag läuft zum Saisonende aus.

Tatsächlich könnte Geld laut Korherr ein Thema in den Verhandlungen spielen: „Andere Bedienungen (als Geld, Anm.) kann es nicht geben, denn der Trainer hat seine Arbeit gut gemacht hier in Hartberg. Es geht auf jeden Fall nur um die Einsparungen, auch im Kader oder im Trainerteam. Da müssen wir genau hinschauen. Das ist Fakt.“ Hier führte Korherr aus: „Wir haben sehr hohe Einbußen im nächsten Jahr und da müssen wir natürlich am Spielersektor und am Trainersektor schauen, wo unser Weg hingeht. Ich habe mit Manfred Schmid ausgemacht, dass in den nächsten 14 Tagen eine Entscheidung fallen wird.“

Was wird aus Schmid, Heil, Komposch & Co.? Korherr gibt Update

Schmid widerspricht Korherr: „Haben nie über Geld gesprochen“

Schmid selbst stimmte den Einschätzungen von Korherr nicht ganz zu. „Wir haben über keine finanziellen Dinge gesprochen“, bekräftigte der 55-Jährige im Sky-Interview und ergänzte: „Wir haben über infrastrukturelle Dinge gesprochen, aber nie über Vertragsdetails und wir haben nie über Gehalt gesprochen. Also ich wüsste nicht, woher das kommt.“

Schmid steht seit September 2024 an der Seitenlinie der Oststeirer und leitete bisher 59 Pflichtspiele. In der vergangenen Saison führte der Wiener den TSV Hartberg ins ÖFB-Cup-Finale und Platz zwei in der Qualigruppe. In der laufenden Spielzeit schaffte Hartberg unter Schmid den Sprung in die Meistergruppe.

Manfred Schmid im Sky-Interview

Fehlende Anerkennung für Schmid?

„Mir geht es um Wertschätzung“, hob Schmid am Sonntag hervor: „Phasenweise spüre ich die Anerkennung, aber nicht immer hundertprozentig. Vielleicht ist das auch ein subjektives Gefühl von mir. Aber ich glaube, dass wir in Hartberg Großes geleistet haben.“

Der Hartberg-Coach sagte außerdem: „Wenn man sieht, wie sich die Spieler weiterentwickeln, wie die Mannschaft Fußball spielt, mit welcher Leidenschaft, welchen Altersschnitt diese Mannschaft hat, wie viele Spieler wir verloren haben, dann haben wir da einen richtig guten Job gemacht. Ich weiß nicht, wie es finanziell um den Klub steht, aber ich kann sagen, dass mein Staff nicht allzu viel Geld verdient.“

Was wird aus Kapitän Heil?

Neben der Trainerpersonalie droht Hartberg auch der Abgang eines Führungsspielers. Korherr betonte, dass Hartberg seinem Kapitän Jürgen Heil einen „langjährigen Vertrag“ angeboten hat, aber noch auf eine Rückmeldung wartet. „Wir haben ein Gespräch geführt und ich hoffe, dass es bald zum Abschluss kommt. Hartberg will ihn unbedingt, er ist der Kapitän und wir wollen ihn behalten (…). Natürlich hat er auch vor, etwas anderes zu machen, das ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, er ist den Hartberg gut aufgehoben.“

Heil, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, äußerte sich ebenfalls über seine Zukunftspläne: „Wenn ich noch etwas machen will in der Fußballwelt, dann wird das jetzt die letzte Chance sein. Da muss ich mir jetzt meine Gedanken machen.“ Der 29-Jährige ergänzte: „Sollte etwas möglich sein, könnte es schon sein, dass ich noch einmal etwas probiere.“

Für Heil wäre es das Ende einer Ära in der Oststeiermark. Der Defensiv-Allrounder spielt seit 2015 für den Verein und hat seitdem 314 Pflichtspiele bestritten. Mit 196 Partien in der ADMIRAL Bundesliga ist Heil hinter Tobias Kainz (228) der Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen der Hartberger Erstliga-Historie.

Vertragsverlängerung bei Hartberg? Heil: „Kann sein, dass ich etwas probiere“

Komposch-Verbleib möglich – Gespräche um Leih-Trio

Besser sind die Aussichten wohl bei Verteidiger Paul Komposch. Der aktuell verletzte Defensivspieler könnte nach dem Transfer-Wirrwarr im vergangenen Sommer nun doch länger in Hartberg bleiben. „Wir haben mit ihm bzw. mit seinem Management ein Gespräch geführt und wir nähern uns an, dass wir vielleicht auch in den nächsten Wochen eine Verlängerung zustande bringen“, meinte Korherr und fügte an: „Wir haben gesagt, die Verletzung muss zuerst verheilen, diese Zeit geben wir ihm. Dann schaut es gut aus, dass er in Hartberg bleibt.“

Offen sprach der Hartberg-Obmann auch über die weitere Kaderplanung. So gab es bereits Gespräche mit dem SK Rapid über Dominic Vincze, dem FC Bayern München über Maximilian Hennig und mit Mainz 05 wegen Konstantin Schopp. Alle drei Spieler laufen in dieser Saison auf Leihbasis für den TSV auf.

Bild: GEPA