Offensiver Neuzugang: Silberberger holt Ex-Schützling zum WAC

Der Wolfsberger AC hat Aaron Sky Schwarz verpflichtet. Der 22-jährige Linksaußen wechselt von der Admira zu den Kärntnern und trifft dort auf seinen ehemaligen Trainer Thomas Silberberger.

Schwarz spielte bereits in der vergangenen Saison unter Silberberger bei der Admira. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte der Offensivspieler beim SK Rapid, für dessen Profimannschaft er jedoch nie zum Einsatz kam.

Neben seinen Stationen bei der Admira stand Schwarz in Österreich auch für Austria Klagenfurt und den TSV Hartberg unter Vertrag. Mit dem Wechsel zum WAC setzt der Flügelspieler seine Laufbahn nun in der Bundesliga fort.