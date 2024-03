Offensivspieler Vucic verlängert bei Austria Wien

Romeo Vucic verlängert seinen Vertrag bei der Wiener Austria bis Sommer 2027. Das bestätigt der Verein am Donnerstagnachmittag.

Der 21-jährige Stürmer wechselte in der Saison 2013/14 von der Jugendabteilung von Erzrivale Rapid zu den Veilchen. Seit der vergangenen Saison ist Vucic Teil der Kampfmannschaft, in der laufenden Spielzeit kommt der Offensivspieler auf zwölf Pflichtspieleinsätze, zwei Tore und eine Vorlage. Für eine Tätlichkeit gegen Altachs Lukas Jäger kassierte der Youngster Mitte Februar seinen ersten Platzverweis.

Ortlechner sieht „großes Potenzial“ in Vucic

„Wir sehen in Romeo großes Potenzial, das er in den letzten Monaten bei der Kampfmannschaft unter Beweis stellen konnte. Insofern war es uns ein großes Anliegen, ihn als Kind der Austria mit einem langfristigen Vertrag auszustatten. Romeo hat uns auch von Anfang an signalisiert, dass er unbedingt weiterhin für unsere Farben spielen möchte – auch das spricht für ihn und seine Verbundenheit zur Austria“, so Sportdirektor Manuel Ortlechner über die Verlängerung.

„Romeo hat in den letzten Monaten einen großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Mir imponiert, wie er sich auch in schwierigen Phasen nie hängen hat lassen und immer weiter hart an sich gearbeitet hat. Er hat einen guten Weg eingeschlagen. Und es freut mich sehr, dass er seine Chance mit guten Leistungen im Frühjahr genützt hat. Wir hoffen, dass seine Entwicklung so weitergeht“, ergänzt Trainer Michael Wimmer.

Vucic: „Bedeutet extrem viel“

Vucic selbst zeigt sich glücklich nach seiner Verlängerung: „Es bedeutet mir extrem viel, dass ich in den nächsten Jahren weiterhin das Austria-Trikot tragen darf. Ich spiele seit elf Jahren hier, als Balljunge und Akademiespieler war die erste Mannschaft noch sehr weit weg für mich – umso mehr bedeutet es mir jetzt, dass ich meinen Vertrag verlängern konnte. Es macht mich glücklich und motiviert mich zusätzlich, mich noch mehr für diesen Verein und diese Farben aufzuopfern.“

