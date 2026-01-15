Offiziell: Altach gibt Lukacevic an FC Košice ab

Wie Sky bereits berichtete, wechselt Leonardo Lukacevic vom SCR Altach zum FC Košice in die Slowakei. Der Linksverteidiger unterschreibt in der Niké Liga einen Vertrag bis Sommer 2027, inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Lukacevic war im Jahr 2023 zum SCR Altach gewechselt und absolvierte seither 53 Pflichtspiele für die Vorarlberger, in denen er fünf Assists beisteuerte. Nach rund zweieinhalb Jahren beim SCR Altach schlägt der 24-Jährige nun erstmals ein Kapitel im Ausland auf.

Stimmen zum Transfer

Leonardo Lukacevic:

„Der Klub, allen voran Sportdirektor Terry Westley, hat sich sehr um mich bemüht. Košice ist meine erste Station im Ausland. Ich freue mich sehr über diese Herausforderung und möchte dem Verein nun helfen, die Liga zu halten und gemeinsam nächste Saison voll anzugreifen.“

Georg Lederer (Berater):

„Leonardo stand bereits im Sommer vor einem Wechsel nach Schottland. Nun hat es mit dem Transfer geklappt. Ausschlaggebend war der gute Kontakt zu Sportdirektor Terry Westley, der viel Erfahrung aus der englischen Premier League mitbringt und in Košice etwas aufbauen will.“

(SCR Altach) Bild: FC Kosice/Tomikesz