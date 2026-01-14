Erster Auslandswechsel: Lukacevic verlässt Altach

Der Altach-Abschied von Leonardo Lukacevic is nach Sky-Informationen beschlossene Sache – der Verteidiger wechselt in die Slowakei.

Wie Sky bereits vorab berichtete, wird der Linksverteidiger erstmals ins Ausland wechseln – konkret wird der FC Kosice neuer Verein des Ex-U21-Teamspielers. Die Bestätigung der Vorarlberger dürfte demnächst erfolgen.

Früherer U21-Teamspieler mit reichlich Bundesliga-Erfahrung

Lukacevic absolvierte zwischen 2019 und 2020 vier Spiele für das österreichische U21-Nationalteam. Zudem bringt der Verteidiger reichlich Bundesliga-Erfahrung mit. Insgesamt 103 Ligaspiele absolvierte der 26-Jährige für die Admira und Altach. Dabei gelangen ihm auch zwei Treffer – beide im Trikot der Niederösterreicher – und zehn Assists. In der laufenden Spielzeit war der Linksverteidiger bisher einmal an einem Treffer beteiligt.

Assist für Diawara: Lukacevic mit perfekter Ecke

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.