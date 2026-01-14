Wechsel zu Liga-Konkurrent! Grosse verlässt Ried

Der sich zuletzt bereits anbahnende Abgang von Ried-Mittelfeldspieler Mark Grosse ist offiziell – der nunmehrige Ex-SVR-Profi heuert ab sofort bei einem Liga-Konkurrenten an.

Wie die Innviertler vermelden, wechselt Grosse zum GAK und bleibt damit in der ADMIRAL Bundesliga aktiv. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, laut den Grazern erhält er einen Vertrag bis 2027.

„Es freut mich besonders, dass wir mit Mark Grosse nicht nur einen torgefährlichen Spieler für die Offensive verpflichten konnten sondern auch eine Personalie, die sich zu 100 % mit dem GAK identifiziert“, freut sich Sportdirektor Tino Wawra über den Neuzugang.

Grosse spielte bereits in der Jugend für die Grazer, zuletzt lief er aber zweieinhalb Jahre lang für Ried auf. In der Rieder Aufstiegssaison 2024/25 wurde er zudem zum Spieler der Saison gekürt. Für Ried traf Grosse in der Aufstiegssaison elfmal und bereitete elf Tore vor. Im Herbst gelangen ihm bei 13 Einsätzen in der Liga drei Tore.

„Nicht tolerierbar“: Senft im November über Grosse-Abwesenheit

Der Abgang aus Ried hatte sich angekündigt, nachdem der Profi mit seiner Rolle im Team dem Vernehmen nach unzufrieden war. Auch Rieds Sportchef Wolfgang Fiala stand nach internen Differenzen zuletzt aber einem möglichen Abgang offen gegenüber: „Weil wir schon davon leben, dass wir als Einheit auftreten und jeder zufrieden sein muss und soll.“

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.