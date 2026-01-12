Ried vermeldet Neuzugang im Mittelfeld

Evan Eghosa Aisowieren ist ab sofort im Dress von ADMIRAL Bundesligist SV Ried zu sehen. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler schaffte von Zweitligist FAC den Sprung in die höchste Spielklasse. Bei den Innviertlern unterschrieb der ÖFB-U21-Teamspieler am Montag einen bis 2028 gültigen Vertrag, der eine Verlängerungsoption um ein Jahr beinhaltet. Aisowieren spielte sich im Herbst auch mit sechs Toren und zwei Assists bei seinen 14 Zweitliga-Einsätzen in den Vordergrund.

„Er hat eine hohe Spielintelligenz und ein sehr gutes Gefühl für Räume in der Tiefe. Wir sind in der Offensive damit noch variabler und bringen mit dem Tiefgang von Evan ein weiteres Element in unser Spiel“, sagte Rieds Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala. Dieser reiste am Montag gemeinsam mit dem Winter-Zugang, der in Linz geboren wurde, ins Trainingslager in die Türkei nach.

(APA)

Foto: © SVR/Schröckelsberger