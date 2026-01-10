Sky-Info: Lukacevic vor Altach-Abgang

Nach Sky-Informationen könnte Defensivspieler Leonardo Lukacevic den SCR Altach in Kürze verlassen.

Ein Klub aus der Slowakei hat konkretes Interesse am Linksverteidiger, der seit Sommer 2023 im Ländle kickt. Ein möglicher Deal könnte nach Sky-Infos bereits in der nächsten Woche über die Bühne gehen.

Früherer U21-Teamspieler mit reichlich Bundesliga-Erfahrung

Lukacevic absolvierte zwischen 2019 und 2020 vier Spiele für das österreichische U21-Nationalteam. Zudem bringt der Verteidiger reichlich Bundesliga-Erfahrung mit. Insgesamt 103 Ligaspiele absolvierte der 26-Jährige für die Admira und Altach. Dabei gelangen ihm auch zwei Treffer – beide im Trikot der Niederösterreicher – und zehn Assists. In der laufenden Spielzeit war der Linksverteidiger bisher einmal an einem Treffer beteiligt,

Assist für Diawara: Lukacevic mit perfekter Ecke

Bild: GEPA