Offiziell: Altach verpflichtet Kiel-Profi

Der SCR Altach hat sich auf der Außenverteidiger-Position verstärkt. Niklas Niehoff wechselt vom deutschen Zweitligisten Holstein Kiel ins Ländle. Das geben die Rheindörfler am Samstag bekannt.

Sky berichtete bereits am Mittwoch vom Transfer. Der 21-Jährige verlängerte zunächst seinen Vertrag in Kiel und schließt sich den Vorarlbergern nun auf Leihbasis an. Nach Ablauf des Leihgeschäfts besitzt Altach eine Kaufoption. Holstein Kiel behält über eine vertraglich festgelegte Rückkaufoption allerdings weiter Einfluss auf die Zukunft des Spielers.

Erste Auslandsstation für Niehoff

Niehoff war 2020 aus dem Nachwuchsleistungszentrum Emsland nach Kiel gewechselt und arbeitete sich dort von der U17 bis in die Kampfmannschaft hoch. In der vergangenen Saison kam er auf 27 Einsätze in der 2. Deutschen Bundesliga, dabei erzielte er ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor.

Philipp Netzer, Sportdirektor: „Mit Niklas gewinnen wir einen jungen und dennoch bereits erfahrenen Spieler für die Rechtsverteidigerposition. Er hat sein Potenzial auf hohem Niveau unter Beweis gestellt und wird eine echte Bereicherung für unsere Mannschaft sein.“

Niklas Niehoff: „Ich freue mich sehr über die Chance und die neue Herausforderung hier beim SCR Altach. Ich möchte mich hier persönlich weiterentwickeln, die nächsten Schritte in meiner Karriere machen und der Mannschaft von Beginn an weiterhelfen.“