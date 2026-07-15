Der SCR Altach verstärkt sich nach exklusiven Sky-Informationen im Mittelfeld. Niklas Niehoff wechselt vom deutschen Zweitligisten Holstein Kiel ins „Ländle“.

Der 21-Jährige verlängert seinen Vertrag in Kiel und wird im Anschluss an die Vorarlberger verliehen. Nach Ablauf des Leihgeschäfts besitzt Altach zudem eine Kaufoption. Kiel behält allerdings bei einer festen Verpflichtung mit einer vertraglich festgelegten Rückkaufoption die Kontrolle über die Zukunft des Spielers.

Niehoff wechselte 2020 aus dem Nachwuchsleistungszentrum Emsland nach Kiel, wo der Mittelfeldspieler sich von der U17 aus in die Kampfmannschaft hochspielte. In der vergangenen Saison kam der 21-Jährige auf 27 Einsätze in der 2. Deutschen Bundesliga (ein Tor, drei Vorlagen).