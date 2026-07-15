Der Einzug in das WM-Finale stand erst seit wenigen Stunden fest, Lamine Yamal und seine spanischen Teamkollegen befanden sich noch mitten im Siegesrausch, als der Dribbelkünstler der Furia Roja beinahe zum Einbruchsopfer wurde. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen zwei vermummte Männer am Mittwoch gegen vier Uhr morgens Mitteleuropäischer Zeit versucht haben, in das Anwesen des 19-Jährigen in Esplugues de Llobregat einzudringen. Jedoch flohen beide noch, bevor die Polizei eintraf.

Dass es nicht zu einem Diebstahl kam, war demnach vor allem dem schnellen Eingreifen von Yamals Sicherheitsteam zu verdanken. Dieses hatte auf den Überwachungskameras zwei vermummte Personen entdeckt, die über die Mauer rund um das Grundstück geklettert waren. Die mutmaßlichen Täter ergriffen daraufhin die Flucht, nach ihnen wird nun gefahndet. Die Polizei wertet hierfür die Bilder der Überwachungskamera aus.

Yamal-Anwesen schon öfter Ziel von Einbrüchen

Zuletzt hatte es in der betreffenden Wohnanlage bereits mehrere Einbrüche gegeben. Yamals Anwesen hatte einst dem ehemaligen spanischen Fußball-Nationalspieler und Weltmeister Gerard Piqué und dessen Ex-Frau, der kolumbianischen Pop-Sängerin Shakira, gehört.

Spanien war am Dienstagabend deutscher Zeit durch einen 2:0-Sieg über Topfavorit Frankreich in Dallas in das Finale der Weltmeisterschaft eingezogen. Yamal, der beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada sein großes Potenzial bislang noch nicht vollends abgerufen hat, war dabei über die gesamte Spieldauer im Einsatz und holte den Elfmeter heraus, der zum 1:0 durch Mikel Oyarzabal in der 22. Minute führte.