Offiziell: Altach verpflichtet neuen Innenverteidiger

Nun ist es offiziell: Der SCR Altach gibt die Verpflichtung von Paul Koller vom GAK bekannt. Der 21-jährige Defensivakteur unterschreibt in Vorarlberg bis 2026.

Der Innenverteidiger stammt aus der Jugend des Grazer AK, wechselte im Alter von 15 Jahren allerdings in die Akademie der Admira. Ab Jänner 2022 kickte Koller dann wieder für den GAK.

Sein bisher einziges Bundesliga-Spiel absolvierte Koller im Mai 2021 für die Admira gegen Altach. Nun kehrt der U21-Teamspieler in die höchste Spielklasse Österreichs zurück.

„Paul Koller ist ein junger und sehr spielstarker Innenverteidiger, dem wir perspektivisch enorm viel zutrauen. Wir freuen uns, dass er sich langfristig für den SCR Altach entschieden hat und wir ab sofort mit ihm arbeiten dürfen. Mit seiner bisherigen Leistungsentwicklung und seinem Talent zählt er zweifellos zu den vielversprechendsten Innenverteidigern in Österreich. Wir sind zuversichtlich, dass er bei uns die nächsten Schritte in der Bundesliga machen wird und seine Entwicklung noch lange nicht zu Ende ist“, sagt Altach-Sportdirektor Roland Kirchler.



Paul Koller freut sich über die neue Aufgabe in der Bundesliga: „Ich bin sehr glücklich nun das nächste Kapitel in meiner Karriere starten zu dürfen und freue mich über die Chance, die mir der SCR Altach gibt. Ich sehe hier die idealen Voraussetzungen für meine weitere Entwicklung. In den Gesprächen wurde mir ein klarer Plan aufgezeigt, der mich überzeugt hat. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen anzugreifen und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison zu leisten.“

