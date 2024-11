Offiziell: Amorim übernimmt Traineramt bei Manchester United

Nun ist es offiziell: Manchester United hat die Verpflichtung von Trainer Ruben Amorim bekanntgegeben. Der Portugiese folgt auf den entlassenen Erik ten Hag.

Vorbehaltlich des Arbeitsvisums enthält Amorim im Old Trafford einen Vertrag bis 2027 – mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Sky berichtete bereits zuvor von der kompletten Einigung – die Ablöse beträgt 15 Millionen Euro.

Der 39-Jährige, der von Sporting zu United wechselt, wird seinen neuen Job am 11. November antreten. Mit dem Klub aus Lissabon gewann Amorim zweimal den Meistertitel in Portugal. Ruud van Nistelrooy wird Manchester weiter betreuen, bis der neue Chef einsteigt.

Amorim war im Sommer bereits als Nachfolger von Jürgen Klopp in Liverpool im Gespräch. Auch mit Manchester City wurde er in Verbindung gebracht für die Zeit nach Pep Guardiola. In Österreich war Amorim erst Ende Oktober zu Gast. In Klagenfurt gewann der als einnehmend und charismatisch geltende Ex-Spieler von Benfica die Champions-League-Partie gegen Sturm Graz souverän mit 2:0.

Bei United ist er der bereits sechste Manager seit Sir Alex Ferguson nach 26 Jahren 2013 in den Ruhestand trat. Von Ten Hag hatte sich der Tabellen-14. zuletzt getrennt, obwohl dessen Vertrag erst zu Beginn der Saison verlängert worden war.