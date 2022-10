Offiziell: Aston Villa präsentiert Emery als neuen Chefcoach

via

Unai Emery soll Aston Villa zum Klassenerhalt in der englischen Fußball-Premier-League führen. Der Club aus Birmingham gab am Montag bekannt, dass der 50-jährige Spanier ab 1. November Cheftrainer ist. Emery war bisher Trainer des spanischen Vereins Villarreal, in der Conference League Gruppengegner von Austria Wien. Laut spanischen Medien zahlt Aston Villa eine Ablöse für den Wunschtrainer.

Aston Villa hat sich vergangenen Freitag von Steven Gerrard getrennt. Unter Interimstrainer Aaron Danks holte man am Sonntag einen 4:0-Sieg über Brentford, auf den Tabellenletzten hat Aston Villa aber nur vier Punkte Vorsprung.

Emery kehrt mit dem Engagement in Birmingham in die Premier League zurück. Der Baske war von Sommer 2018 bis November 2019 Trainer von Arsenal. Einen Namen hat sich Emery davor und danach vor allem in der Europa League gemacht. Ddank Erfolgen von Sevilla dreimal und Villarreal ist er mit vier Trophäen Europa-League-Rekordsieger als Trainer.

