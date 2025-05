Offiziell: Austria Wien verpflichtet Malone fix

Im Rahmen des heutigen Mitgliederfestes wurde es offiziell bekanntgegeben: Die Wiener Austria hat die Kaufoption für Maurice Malone gezogen und wird den Angreifer im Sommer fest verpflichten.

Der 24-Jährige ist in der aktuellen Saison vom FC Basel an die Veilchen ausgeliehen. In 37 Pflichtspielen erzielte der Deutsche zwölf Tore und gab sechs Vorlagen. Malone unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Bereits zuvor hatte Sky berichtet, dass die Austria die Kaufoption zu guten Konditionen vor dem 15. Mai gezogen habe – nun ist es offiziell: Malone bleibt über den Sommer hinaus in Wien-Favoriten.

„Gibt noch nichts zu verlautbaren“ – Ortlechner über Malone-Zukunft

Sportdirektor Manuel Ortlechner hatte sich im Vorfeld der Bundesliga-Partie beim WAC noch zurückhaltend gezeigt. „Es gibt noch nichts zu verlautbaren”, sagte er damals. Heute folgte im feierlichen Rahmen des Mitgliederfestes die Bestätigung – zur großen Freude der Fans, die den Angreifer in der kommenden Saison weiter im violetten Trikot sehen werden.

