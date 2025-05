Sky-Info: Austria Wien verpflichtet Malone fix

Die Wiener Austria hat laut Sky-Informationen die Kaufoption bei Maurice Malone gezogen und wird den Angreifer im Sommer fix verpflichten.

Der 24-Jährige ist in der aktuellen Saison vom FC Basel an die Veilchen ausgeliehen. In 36 Pflichtspielen erzielte der Deutsche elf Tore und steuerte sechs Vorlagen bei.

Sportdirektor Manuel Ortlechner hielt sich im Vorfeld der Bundesliga-Partie der Austria beim WAC über die Personalie Malone bedeckt. „Es gibt noch nichts zu verlautbaren“, meinte Ortlechner. Laut Sky-Infos wurde die Kaufoption zu guten Konditionen vor dem 15. Mai gezogen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Bild: GEPA