Offiziell: Bernardo Silva verlässt ManCity

Kapitän Bernardo Silva hat seinen Abschied vom englischen Spitzenklub Manchester City bestätigt und emotionale Worte an die Fans gerichtet.

„Was wir gewonnen und gemeinsam erreicht haben, ist eine Ära, die für immer in meinem Herzen bleibt“, schrieb der 31-Jährige bei X. Pep Lijnders, der Assistenztrainer von Teammanager Pep Guardiola bei den Citizens und frühere Salzburg-Coach, hatte die Trennung bereits in der Vorwoche bestätigt.

Silva: „Es war nicht schlecht“

Die 19 Titel, die er mit City gewann, fasste Silva süffisant zusammen. „Es war nicht schlecht“, schrieb der Portugiese. Seit seinem Wechsel von der AS Monaco auf die Insel im Jahr 2017 absolvierte Silva 450 Pflichtspiele für Manchester, in denen ihm 76 Tore und 77 Vorlagen gelangen. Er gewann unter anderem die Champions League.

Silva befindet sich im Ligaendspurt mit City um kämpft gegen den Spitzenreiter FC Arsenal um seine siebte Meisterschaft. Am Sonntag (um 17.30 Uhr live auf Sky – streame mit Sky X) kommt es zum direkten Duell der beiden Kontrahenten.

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„In wenigen Monaten ist es an der Zeit, mich von der Stadt zu verabschieden, in der wir nicht nur als Fußballverein so viel gewonnen haben, sondern in der ich auch meine Ehe und meine Familie gegründet habe“, schrieb Silva. Er wird mit dem FC Barcelona, Italiens Rekordmeister Juventus Turin und Klubs aus der nordamerikanischen MLS in Verbindung gebracht.

(SID)

Bild: Imago