Offiziell: Blau-Weiß Linz holt jungen ÖFB-Angreifer

Nun ist es fix: Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz nimmt den 18-jährigen Mauro Hämmerle unter Vertrag.

Sky berichtete bereits am Montag vom Transfer. Das ÖFB-Talent kommt vom FC Augsburg und unterzeichnet bei den Oberösterreichern einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Blau-Weiß-Trainer Michael Köllner soll sich stark für eine Verpflichtung eingesetzt haben. Der junge Stürmer galt als Wunschspieler des Cheftrainers. Hämmerle ist derzeit U19-Teamspieler und erzielte in acht Spielen sechs Tore.

BW-Sportdirektor Christoph Schößwendter meint über den Vorarlberger: „Mauro Hämmerle ist ein universell einsetzbarer, junger österreichischer Offensivspieler, der vor allem im letzten Drittel viele Qualitäten und Potenzial mitbringt. Vor allem sein erster Kontakt und seine Lösungen mit dem Ball sind für sein junges Alter außergewöhnlich. Dass ein aktueller Nachwuchs-Nationalspieler aber auch noch einige Entwicklungsschritte vor sich hat, ist uns ebenso bewusst wie die Tatsache, dass er hier bei Blau-Weiß ein Umfeld vorfindet, in dem er auch die notwendige Zeit dafür bekommt. Es freut mich sehr, Mauro ab sofort in Blau-Weiß spielen zu sehen.“