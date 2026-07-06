Sky-Info: Blau-Weiß Linz verpflichtet ÖFB-Stürmer von Augsburg

Nach Sky-Informationen ist der Wechsel von Mauro Hämmerle zum FC Blau-Weiß Linz perfekt. Der Bundesliga-Absteiger hat demnach mit dem FC Augsburg eine vollständige Einigung über einen Transfer des 18-jährigen Stürmers erzielt.

Hämmerle soll am Dienstag den Medizincheck absolvieren. Anschließend wird der Angreifer einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschreiben.

Blau-Weiß-Trainer Michael Köllner soll sich stark für eine Verpflichtung des Talents eingesetzt haben. Der junge Stürmer galt als Wunschspieler des Cheftrainers.

🚨💥 EXCL | Mauro Hämmerle to FC Blau-Weiß Linz – DONE DEAL ✔️ Full agreement reached with FC Augsburg. The 18 y/o striker was strongly wanted by head coach Michael Köllner. Medical scheduled for Tuesday. Permanent transfer. Contract until 2029. FCA have secured a buy-back… pic.twitter.com/F6fHw0lwOj — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 6, 2026

In der abgelaufenen Saison kam der 18-jährige Österreicher in der Regionalliga Bayern zu 15 Einsätzen für den FC Augsburg II. Dabei erzielte Hämmerle zwei Tore.

Auch im Nachwuchs-Nationalteam machte der Angreifer bereits auf sich aufmerksam: Für Österreichs U19 absolvierte Hämmerle bislang acht Länderspiele und erzielte dabei sechs Treffer.

Der FC Augsburg hat sich im Zuge des Deals eine Rückkaufklausel gesichert. Diese soll ab dem Jahr 2027 aktiv werden.