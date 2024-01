Borussia Dortmund schnappt sich eine österreichische Nachwuchshoffnung. Der 16-jährige Thierry Fidjeu-Tazemeta wechselt aus der U18 der Fußball-Akademie St. Pölten zum deutschen Bundesligisten. Das bestätigen die Niederösterrreicher via Instagram.

Fidjeu-Tazemeta absolvierte bereits fünf Spiele für die ÖFB-U17-Nationalmannschaft. Dabei gelang dem Offensivspieler ein Treffer. Der 1,92 Meter große Linksfuß kann sowohl auf den Flügelpositionen als auch im Sturmzentrum zum Einsatz kommen.

Sein Vater, ebenfalls Thierry, ist in Österreich auch kein Unbekannter. Der mittlerweile 41-jährige gebürtige Kameruner absolvierte 29 Spiele in der österreichischen Bundesliga für Austria Kärnten und Pasching sowie 46 Zweitligaspiele für Schwanenstadt und den SV Horn. Besonders in Erinnerung blieb sein kurioses „Sockentor“ im November 2013.

