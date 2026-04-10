Offiziell: Borussia Dortmund verlängert mit Abwehrspieler

Nico Schlotterbeck verlängert seinen Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2031.

Das gab der BVB am Freitagnachmittag offiziell bekannt. Schlotterbecks vorheriges Arbeitspapier war noch bis 2027 gültig. Der neue Vertrag beinhaltet nach Sky Sport Infos eine Ausstiegsklausel.

„Ich freue mich riesig, meinen Vertrag beim BVB verlängert zu haben. Dabei habe ich mir bewusst Zeit genommen, weil es für mich eine wichtige Entscheidung ist. Wir hatten zu jeder Zeit gute Gespräche und trotzdem war es für mich kein Prozess, der nach ein oder zwei Wochen schon abgeschlossen war“, wird Schlotterbeck auf der Vereinsseite zitiert. „Die Verantwortlichen haben mir einen guten Plan aufgezeigt und ich weiß, was ich an dem Verein habe. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

So äußert sich Ricken

Auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken freute sich: „Unser Ziel – Klarheit bis Mitte April – haben wir erreicht. Das war mir wichtig. Nico Schlotterbeck ist ein Leader beim BVB und in der Nationalmannschaft“, sagte er. „Wir sind absolut überzeugt, dass sich Nico bei Borussia Dortmund noch weiterentwickeln und für unseren Verein unverzichtbar werden kann. Ihm das zu vermitteln, war uns in den von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägten Gesprächen sehr wichtig.“

Schlotterbeck wechselte 2022 für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg zu den Westfalen. Seitdem absolvierte er 155 Pflichtspiele für den BVB. Dabei erzielte der Innenverteidiger zehn Tore und bereitete 18 weitere vor.

(Red.)

Bild: Imago