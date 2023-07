Offiziell! Can verlängert beim BVB – die Details zum Deal

BVB-Allrounder Emre Can hat seinen Vertrag bei Dortmund Vertragsverlängerung bis zum Jahr 2026 verlängert.

„Das kann jetzt ganz schnell“, betonte Sky Reporter und Transfer-Experte Florian Plettenberg bereits am Freitag bei Transfer Update – die Show. Am Samstag erfolgte nun die offizielle Bestätigung seitens des BVB: Emre Can hat seinen Kontrakt bei den Dortmundern bis 2026 verlängert.

Kehl lobt „Persönlichkeit“ Can

Sky vermeldete bereits vor Wochen positive Gespräche zwischen Can und Borussia Dortmund. Nun der Vollzug. „Emre hat sich in der abgelaufenen Saison zu dem Führungsspieler entwickelt, den wir immer in ihm gesehen haben. Wir schätzen seine Gier, seine Physis und seinen absoluten Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen und das nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der Nationalmannschaft“, lobt Sportdirektor Sebastian Kehl.

Und weiter: „Emre ist eine starke, gereifte Persönlichkeit und verfügt über große internationale Erfahrung. Er wird uns helfen, diese Mannschaft weiterzuentwickeln und zu stabilisieren. Wir freuen uns sehr, diesen gemeinsamen Weg mit Emre fortzusetzen“.