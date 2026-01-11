Offiziell: Chukwuani wechselt nach Schottland

Der Wechsel von Sturm-Profi Tochi Chukwuani zum schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers ist nun offiziell!

Chukwuani unterschreibt einen Vertrag bis 2029 bei den Rangers und spült den Grazern nach Sky-Informationen rund 4,6 Millionen Euro in die Kassen. Der Däne war im Sommer 2024 für 200.000 Euro vom dänischen Klub Lyngby BK zum SK Sturm gewechselt und absolvierte seitdem 62 Pflichtspiele für die „Blackies“ (vier Tore, drei Assists).

„Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf meine Zeit beim SK Sturm zurück. Die Titelgewinne und diese besonderen Momente mit Mitspielern, Trainerteam und den Fans werde ich nie vergessen“, sagt Chukwuani über seine Zeit bei den Grazern.

Chukwuani war Anfäng Jänner noch mit der Sturm-Mannschaft ins Trainingslager nach Marbella gereist. Beim Testspiel am Donnerstag gegen Club Brügge (2:2) stand der Mittelfeldspieler schon nicht im Kader.

Video: Chukwuanis letztes Tor für Sturm Graz

Bild: Rangers FC