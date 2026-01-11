Sky-Info: Championship-Team strebt Horvat-Verpflichtung an
Sturm Graz droht einen der wichtigsten Leistungsträger der vergangenen Jahre zu verlieren.
Nach Sky-Informationen könnte Tomi Horvat vor einem Wechsel in die Championship zu Bristol City stehen. Beide Vereine sind bereits in Gesprächen über einen Transfer – dieser soll aber erst im Sommer über die Bühne gehen. Erst vergangene Saison verlängerte der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bei den Steirern. Bei Bristol City steht der ehemalige Bundesliga-Trainer Gerhard Struber an der Seitenlinie, der Horvat als Gegenspieler besten kennt.
Horvat wechselte im Sommer 2022 vom slowenischen Erstligisten NS Mura nach Graz, wo er zwei Meistertitel (2023/24, 24/25) und zwei Cuptitel (2022/23, 23/24) feiern konnte. In 162 Pflichtspielen erzielte der slowenische Teamspieler 26 Tore und 37 Assists. Einen seiner schönsten Treffer erzielte Horvat im Oktober, wo er gegen Celtic traumhaft per Weitschuss traf.
Bild: GEPA