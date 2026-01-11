Sky-Info: Championship-Team strebt Horvat-Verpflichtung an

Sturm Graz droht einen der wichtigsten Leistungsträger der vergangenen Jahre zu verlieren.

Nach Sky-Informationen könnte Tomi Horvat vor einem Wechsel in die Championship zu Bristol City stehen. Beide Vereine sind bereits in Gesprächen über einen Transfer – dieser soll aber erst im Sommer über die Bühne gehen. Erst vergangene Saison verlängerte der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bei den Steirern. Bei Bristol City steht der ehemalige Bundesliga-Trainer Gerhard Struber an der Seitenlinie, der Horvat als Gegenspieler besten kennt.

Horvat wechselte im Sommer 2022 vom slowenischen Erstligisten NS Mura nach Graz, wo er zwei Meistertitel (2023/24, 24/25) und zwei Cuptitel (2022/23, 23/24) feiern konnte. In 162 Pflichtspielen erzielte der slowenische Teamspieler 26 Tore und 37 Assists. Einen seiner schönsten Treffer erzielte Horvat im Oktober, wo er gegen Celtic traumhaft per Weitschuss traf.

