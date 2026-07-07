Offiziell: Cican Stankovic kehrt in die Bundesliga zurück

Der GAK hat sich die Dienste von Cican Stankovic gesichert. Der 33-jährige Torhüter unterschreibt in Graz einen Vertrag für eine Saison und wird, wenn es keine großen Überraschungen gibt, Franz Stolz als Nummer eins beerben, dessen Leihe ausgelaufen ist.

Der ehemalige ÖFB-Teamtorhüter kennt die ADMIRAL Bundesliga bestens. Nach seinen Stationen beim SV Horn und SV Grödig wechselte er 2015 zu Red Bull Salzburg. Dort entwickelte sich Cican Stankovic über sechs Jahre hinweg zum Stammtorhüter und feierte eine der erfolgreichsten Phasen seiner Karriere: Sechs Meistertitel und fünf ÖFB-Cups stehen in dieser Zeit zu Buche. Im Sommer 2021 schloss er sich AEK Athen an. Nach dem Auslaufen seines Vertrags im vergangenen Sommer war Stankovic zuletzt vereinslos.

Nach seinem Abschied aus Griechenland hielt sich der Routinier mit einem Individualtrainer fit, offenbar mit Erfolg. Nun kehrt er in die Bundesliga zurück und soll beim GAK für Stabilität im Tor sorgen.

Sportdirektor Tino Wawra: „Zur Vita von Cican muss man eigentlich nicht viel sagen, die ist bekannt und herausragend. Von Anfang an war in den Gesprächen zu spüren, dass er richtig für eine neue Herausforderung brennt und es nochmals allen beweisen will. Er ist in einem absolut fitten Zustand. Was ihm aktuell noch fehlt, ist die Matchpraxis, aber ich denke bei einem Spieler seines Formats ist die schnell wieder da. Wir freuen uns, dass sich Cican dem GAK anschließt.“

Cican Stanković: „Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Am Ende ist alles relativ schnell gegangen, und jetzt freue ich mich wirklich riesig auf die neue Saison. Der GAK ist ein großer Name im österreichischen Fußball, und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team unsere Ziele erreichen.“