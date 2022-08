Offiziell: Daniliuc wechselt nach Italien

via

via Sky Sport Austria

Nun ist es offiziell: Flavius Daniliuc verlässt OGC Nizza und schließt sich dem italienischen Serie-A-Klub US Salernitana an. Das gaben beide Klubs am Montag bekannt.

Der 21-Jährige unterschreibt in Italien einen Vertrag bis 2026 und wird mit der Rückennumer 5 auflaufen.

Anstatt in der Europa Conference League anzutreten, wird der Ex-Bayern-Nachwuchsspieler nun Teamkollege von Ex-Bayern-Star Franck Ribery. Aktuell sind mit Bologna-Stürmer Marko Arnautovic, Torino-Leihspieler Valentino Lazaro sowie Cremonese-Neuzugang Emanuel Aiwu drei Österreicher in der Serie A aktiv.

Bild: Imago